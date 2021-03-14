Bursa'da hırsızlıktan 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Bursa'da hırsızlıktan 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

14.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:51
Bursa'da hırsızlıktan 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde yakalanan T.E'nin (27) hırsızlık suçundan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

T.E, gerekli işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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