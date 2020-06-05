Bursa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büfe, cami ve mobilya firmasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büfe, cami ve mobilya firmasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak şüphelilerin eşkalini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, A.S, O.A. ve R.H'yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA