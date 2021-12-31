Bursa'da hırsızlık şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler
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Bursa'da hırsızlık şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bakıcılık yaptığı villadan para çaldığı belirlenen zanlı, havalimanında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bakıcılık yaptığı villadan para çaldığı belirlenen zanlı, havalimanında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Mürsel Mahallesi'ndeki villadan 1 milyon lira tutarında Türk lirası, dolar ve avro çalındı.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının 2 ay önce villada bakıcılık yapmak için işe giren Özbekistan uyruklu V.Z. (46) olduğunu tespit etti.

V.Z'nin kaçtığını belirleyen ekipler, şüpheliyi İstanbul Uluslararası Havalimanı'nda çalınan paralarla gözaltına aldı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen V.Z, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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