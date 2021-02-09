Bursa'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Bursa'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

09.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:20
Bursa'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evden 4 bin 500 lira çaldığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evden 4 bin 500 lira çaldığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samanlı Mahallesi'nde ikamet eden K.E. (45), pantolonunun cebine 4 bin 500 lira bırakarak evden ayrıldı. Daha sonra evine dönen ve parasının yerinde olmadığını gören vatandaş durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışmalarına başlayan olay yeri inceleme ekipleri, şüphelinin M.A.Ş. (27) olduğunu tespit etti. Samanlı Mahallesi'nde yakalanan zanlı, parayı çaldığını ve bir bahçeye sakladığını itiraf etti.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan para sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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