Bursa'da hırsızlık şüphelileri yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir markette hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen iki şüpheli, yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir markette hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen iki şüpheli, yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir markete giden kadın A.K. (26) ile A.A. (24), burada hırsızlık yapmak isterken market çalışanları tarafından fark edildi.

Bunun üzerine şüpheliler ile market çalışanları arasında arbede çıktı. Şüphelilerin yanlarındaki bıçakla çalışanları tehdit etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına alındı. Polisin, kaçmaya çalışan zanlılardan A.A'yı üzerine atlayarak refüjde yakalaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin, daha önce de aynı markete gelip hırsızlık yapmaya çalıştıkları ve bazı market çalışanlarını darbettikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan