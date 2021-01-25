Hırsızlık şüphelileri saklandıkları evde yakalandı

Bursa'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Bursa'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.

Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç