Hırsızlık şüphelileri saklandıkları evde yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri saklandıkları evde yakalandı

25.01.2021 07:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 07:41

Bursa'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Bursa'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.

Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

Hırsızlık şüphelileri saklandıkları evde yakalandı
Hırsızlık şüphelileri saklandıkları evde yakalandı
Hırsızlık şüphelileri saklandıkları evde yakalandı
Hırsızlık şüphelileri saklandıkları evde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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