Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı
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Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı

20.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:14

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin takibe aldığı çalıntı otomobille kaza yapan 3 hırsızlık şüphelisinden biri yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin takibe aldığı çalıntı otomobille kaza yapan 3 hırsızlık şüphelisinden biri yakalandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ikazına uymayan sürücünün kullandığı 77 DE 412 plakalı otomobili takibe başladı.

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında Arapzade Mahallesi Orkide Sokağı'nda buzlu zeminde kontrolden çıkan araç, elektrik direğine çarptı.

Araçtan inen şüphelilerden hırsızlıktan sabıkalı E.A. (35) gözaltına alındı.

Yalova'dan gece saatlerinde çalındığı belirlenen otomobilde yapılan aramalarda ise LCD televizyon, bakır kablolar ile iki piknik tüpü ele geçirildi.

E.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer iki kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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