Bursa'da hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan baz istasyonundaki hırsızlığın ardından çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen polis, M.Y, C.A, M.İ.A, E.A, U.T, Ü.Ş, H.A. ve A.Z'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, farklı tarihlerde Bursa'da 7, Yalova'da da 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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