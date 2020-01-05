Bursa'da hırsızlık girişiminde bulunan kişi darbedildi
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Bursa'da hırsızlık girişiminde bulunan kişi darbedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahipleri tarafından yakalanan kişi darp edildi.

05.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:16
Bursa'da hırsızlık girişiminde bulunan kişi darbedildi

'nın ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahipleri tarafından yakalanan kişi darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Mahallesindeki bir evden hırsızlık girişiminde bulunan Engin D, ev sahipleri tarafından fark edildi.

Şüpheliyi yakalayan ev sahipleri, Engin D'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına alarak tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Burada tedavisi tamamlanan Engin D, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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