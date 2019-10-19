Bursa'da hırsızlık

19.10.2019 10:06

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evden bakır tabak ve tenceleri çaldığı belirlenen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemiç Mahallesi'nde, 9 Ekim'de A.D'nin evinden 5 bin lira değerindeki bakır tabak ve tencelerin çalındığı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma ve soruşturma başlattı.

Olay bölgesi ve çevresinde yapılan araştırma neticesinde, 13 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.P'nin olay yerinde görüldüğü tespit edildi.

Yapılan fiziki takibin ardından Muradiye Mahallesi'nde yakalanan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P, tutuklandı.

Kaynak: AA