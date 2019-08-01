Bursa'da hırsızlık

Bursa'da bir kuyumcuya müşteri gibi gelen kadınlar, üzerinde altın küpeler bulunan tablayı çalarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Serter Özüer'e ait kuyumcuya gelen 5 kadın, yanlarında getirdikleri bir küçük altını bozdurmak istedi.

Kadınların durumundan şüphelenen iş yeri sahibi, küçük altını bozmadan onları dükkandan çıkarmak istedi.

"Bizi taciz ediyorsun" diye bağırarak kargaşa çıkaran kadınlardan biri tezgahta bulunan ve üzerinde çok sayıda altın çocuk küpesinin sergilendiği bir tablayı aldı. Ardından kadınlar, dükkandan kaçarak uzaklaştı.

Serter Özüer'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı.

Ekipler, her biri ayrı ayrı çevreye dağılan kadınları yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı.

Kaynak: AA