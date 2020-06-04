Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar Konserve fabrikası çalışanları yemek paydosundayken kazanlarını çalan hırsızlar at arabasına binip kaçtı Bursa'da gündüz saatlerinde çalışır vaziyette bulunan konserve fabrikasına gelen hırsızlar güçlükle...

04.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:55

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar

Konserve fabrikası çalışanları yemek paydosundayken kazanlarını çalan hırsızlar at arabasına binip kaçtı

BURSA - Bursa'da gündüz saatlerinde çalışır vaziyette bulunan konserve fabrikasına gelen hırsızlar güçlükle taşınabilen 50 kiloluk kazanlarını sırtlayıp çaldılar. Hırsızlar çaldıkları kazanları at arabasına yükledi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde bulunan konserve yiyecek üreten fabrikanın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların öğle yemeğine çıkmasını fırsat bilen hırslar at arabasıyla fabrikanın deposuna gelip burada bulunan demir telleri koparıp içeri girdi. Mevsimi geldiğinde kullanılan ağırlıkları neredeyse 50 kiloya yakın ve normal şartlarda caraskal ile taşınan paslanmaz çelik kazanları sırtlayan hırsızlar tellerin üzerinden at arabasına yükleyerek kaçtılar.

Olay sırasında öğle yemeğinde bulunan çalışanlar ve iş yeri sahibi döndüklerinde deponun tellerinin koptuğunu fark etti. Hırsızlık olayından şüphelen iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra kazanların çalındığını fark edip polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan 2'si kadın 3 kişinin eşkalini belirleyip geniş çaplı arama çalışması başlattı.

2'si kadın 3 kişi 50 kiloluk kazanları at arabasına yükledi

İş yerinin deposunda meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, ilk olarak tarlanın içerisinde bulunan patika yoldan at arabasıyla gelen 2'si kadın 3 kişi fabrikanın depo kısmındaki kapısının önüne gelerek kilidi açmaya çalıştı. Açamayınca yan tarafında bulunan dikenli telleri ve çelik çitleri kesti. Olay yerinden ayrılan at arabalı 3 kişi kısa süre sonra tekrar aynı yere geldi. Kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tellerin üzerinden atlayıp içeri girdi. Hırsız, içeride bulunan 3 adet her birinin ağırlığı 50 kiloyu bulan kazanları dışarıda bekleyen kişiye verdi. Bu sırada yoldan aracın geçtiğini gören hırsızlar tarladaki ağaçların arasına saklandı. Araç geçtikten sonra tekrar geri dönen hırsızlar kazanların kalan kapaklarını da alıp at arabasına yükledi. Sonrasında at arabasına binen 3 hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık karşısında şaşkına uğradığını belirten iş yeri sahibi Furkan Çakın ise, " Biz öyle tatiline çıktık. O sırada bizim burada olmadığımızı görmüşler. Normalde burası bizim sürekli kullandığımız depo kapısı. Fakat o boşluktan yararlanan hırsızlar buradaki çelik telleri kesip yukarıda bulunan dikenli telleri aşarak içeri girmiş. Bizim mevsimlik kullandığımız kazanları alıp buradan at arabasına yükleyerek kaçmışlar. Her birinin ağırlığı 50 kilo. Buna rağmen çıkarmayı başarmışlar. Şuanda 40 bin liralık zararımız var. İnşallah kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti Haber
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Faik Öztrak Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Tilbe Saran Serel Yereli Seren Serengil
Spor Falcao Jose Sosa Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 18:56:54. #1.14#
title