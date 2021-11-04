Bursa'da hırsızlar aynı köye dadandı

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da kablo hırsızları o köyün peşini bırakmıyor. Hırsızlar yine boş durmadı, İznik'in Çampınar Köyündeki telefon direklerinden 100 hatlık 300 metre kabloyu keserek kayıplara karıştı. Köyün internet ve telefon iletişimi kesildi.

Olay dün akşam saatlerinde Çampınar Köyü sınırlarında meydana geldi. Köye giden telefon kablolarını gözüne kestiren hırsızlar, 100 hatlık 300 metre uzunluğundaki telefon kablosunu keserek kayıplara karıştı.

Yaşananlara tepki gösteren Muhtar Zafer Beyhan, "Bu son olayla birlikte 6 defadır telefon kablolarımız kesilip çalınıyor. Köyde sürekli iletişim sorunu yaşamaktan bıktık. Şu ana kadar 795 metre kablo çalındı. Yazık milli servet. İnternet olmayınca öğrenciler de ders çalışamıyor. GSM altyapısı zaten zayıf olan köyde cep telefonları da bir işe yaramıyor. Kalıcı çözüm olarak radyolink sistemin kurulmasını istiyoruz. Yeter bıktık artık. Hırsızlardan bezdik" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA