Bursa'da hırsız-polis kovalamacası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da hırsız-polis kovalamacası

24.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:02
Bursa'da hırsız-polis kovalamacası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleriyle girdikleri kovalamaca sonucu çaldıkları otomobili bırakıp yaya olarak kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleriyle girdikleri kovalamaca sonucu çaldıkları otomobili bırakıp yaya olarak kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Mesudiye Mahallesi'nde 2 şüphelinin otomobil çaldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, 2 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Seyir halinde görülen araç ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Polis ekipleriyle yaklaşık 30 dakikalık kovalamaca yaşayan 2 şüpheli, Huzur Mahallesi'nde aracı yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çalınan otomobili sahibine teslim eden ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Serdar Ortaç Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da hırsız-polis kovalamacası | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:09:13. #1.15#
title