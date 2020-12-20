Bursa'da hırsız ile iş yeri çalışanı arasındaki arbede kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir lokantadan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli ile iş yeri çalışanı arasında çıkan arbede güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir lokantadan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli ile iş yeri çalışanı arasında çıkan arbede güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki lokantaya gelen bir kişi, kasadan 500 lirayı çaldı. Bu sırada durumu fark eden iş yeri çalışanı ile şüpheli arasında arbede yaşandı. İş yeri çalışanı, şüphelinin kasadan çaldığı 500 lirayı geri aldı.

Şüphelinin lokantadan kaçarak uzaklaşması üzerine polise haber verildi. Emniyet güçleri, arbede sırasında cüzdanını düşüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Lokanta sahibi Suriyeli Mohammed Abulal Jouz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmesine giren hırsızın 500 lirayı çalmak istediğini ancak çalışanlarının hırsızlığı engellediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek