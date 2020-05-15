Bursa'da hijyen operasyonu: 1 gözaltı Bursa'da hijyen operasyonu: 1 gözaltı Bursa dahil 8 ilde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına aldı Bursa'da 1 kişi olmak üzere, ulusal suç örgütü liderleri lehine ve aleyhinde sosyal medya paylaşımlarında bulunan çok sayıda kişi 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak...

Bursa'da hijyen operasyonu: 1 gözaltı

Bursa dahil 8 ilde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına aldı

BURSA - Bursa'da 1 kişi olmak üzere, ulusal suç örgütü liderleri lehine ve aleyhinde sosyal medya paylaşımlarında bulunan çok sayıda kişi 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Son günlerde toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahısların tespiti sonucu yapılan 8 ilde eş zamanlı operasyonda Bursa'da bir kişi olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kriminal veya kriminal olma çabası içinde olan şahısların çeşitli internet platformları kullanmak suretiyle toplum üzerinde korku algısı yaratma çabalarını yok etmek amacıyla 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Bursa'da ikamet ettiği tespit edilen B.İ. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda şüphelinin Denizli ilinde otelde konakladığı tespit edildi. Bunun üzerine Bursa Kom Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA