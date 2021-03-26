Heyelanda zarar gören binalarda hasar tespiti yapılıyor
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Heyelanda zarar gören binalarda hasar tespiti yapılıyor

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören binalarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören binalarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Olayın ardından boşaltılan 7 binadaki 60'a yakın dairede yaşayan vatandaşların büyük bölümü geceyi yakınlarının yanında, 16'sı ise Türkiye Gençlik Vakfına ait Nilüfer ilçesindeki Serdengeçti Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçirdi.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu binalarda hasar tespit çalışması başlattı.

Heyelanın yaşandığı bölge polis ekiplerince araç trafiğine kapatılırken, risk nedeniyle mühürlenen binalara girilmesine izin verilmiyor.

Olay

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından dün Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana gelmişti.

Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam 6 katlı 3 apartmanın da arasında yer aldığı 7 binadaki 60'a yakın daire tahliye edilmişti.

Heyelanda binaların arka bahçelerindeki istinat duvarı çökmüş, toprak yığınları ve beton parçalarının apartmanların 3. katına kadar girdiği belirlenmişti.

Heyelanda zarar gören binalarda hasar tespiti yapılıyor
Heyelanda zarar gören binalarda hasar tespiti yapılıyor
Heyelanda zarar gören binalarda hasar tespiti yapılıyor
Heyelanda zarar gören binalarda hasar tespiti yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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