Bursa'da HES kodu olmayan yolcu taşıyan otobüs trafikten 10 gün men edildi
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Bursa'da HES kodu olmayan yolcu taşıyan otobüs trafikten 10 gün men edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede şehirlerarası toplu taşıma araçlarında HES kodunu zorunlu hale getirdi.

Bursa'da HES kodu olmayan yolcu taşıyan otobüs trafikten 10 gün men edildi
17.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:48

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede şehirlerarası toplu taşıma araçlarında HES kodunu zorunlu hale getirdi. Genelgenin ardından Bursa trafik ekipleri, şehirlerarası otobüsleri tek tek denetleyerek HES kodu uygulaması yaptı. Uygulamada HES kodu bulunmayan yolcu taşıyan bir otobüs trafikten 10 gün menedildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehirlerarası otobüslerde HES kodu zorunluluğu konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi gerektiği belirtildi. Bu çerçevede, daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunlu hale getirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genelgenin ardından Bursa terminalinde HES uygulaması yaptı. Şehirlerarası yolcu otobüslerini denetleyen ekipler sürücülere HES kodu olmayan yolcuların alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler aynı zamanda bütün yolcuların biletlerini ve HES kodu tek tek kontrol etti.HES KODU BULUNMAYAN 4 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDIUygulamada biletsiz yolcu taşıyan bir turizm firmasına taşıma kanunu göre bin 83 lira para cezası kesti. Ekipler aynı zamanda bir otobüste HES kodu olmayan yolcuların olduğunu tespit etti. Ekipler HES kodu bulunmayan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yaparken yolcuları taşıyan otobüs ise gerekli işlemlerin ardından trafikten 10 gün menedildi.

Uygulamaya takılan otobüs şoförlerinden Mehmet Taş, hem HES kodu uygulamasından hem de trafik ekiplerinin kontrollerinden memnun olduklarını belirtti. Şehirlerarası yolculuk yapan Eylül Kaya ise ilk defa toplu taşıma aracına bindiğini belirterek, "Ben pandemi döneminden beri ilk defa otobüse bindim. HES kodu olmadan bilet alamadım. Şimdi trafik polisleri de kontrol ediyor. Uygulamada bu uygulamanın denetlenmesi de çok güzel. Herhangi bir temas durumunda herkese çok rahat ulaşabilirler" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Derya EVREN
Derya EVREN
DHA Editörü
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