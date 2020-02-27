Bursa'da hemofili ve talasemi hastaları yararına konser

27.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:36

Bursa'da, Nilüfer Musiki Derneği tarafından, Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER) yararına düzenlenen "Kan Kardeş Olalım Yaşarken Yaşatalım" konseri beğeni topladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri şef Aydın Atalay yönetti.

Konserde korist ve solistlerce Türk sanat müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Korist ve solistlerin performansı, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede toplanan yardım dernek çatısı altındaki hastalara ulaştırılacak.

Kaynak: AA