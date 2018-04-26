Bursa'da Helikopterli Uyuşturucu Denetimi

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtemel uyuşturucu ekim alanlarında helikopterle denetim yaptı.

Özellikle karadan ulaşımın zor olduğu ormanlık arazilerde uyuşturucu ekimi yapılabileceği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu alanlarda iki gün havadan keşif yaptı.

Jandarma, muhtemel ekim alanlarını havadan görüntüledi.

Ekipler ayrıca, çevre suçlarıyla mücadele kapsamında hafriyat döküm alanları ve İznik ile Uluabat göllerindeki kaçak avlanma bölgelerini de inceledi.

Uyuşturucuyla mücadele için tüm imkanların kullanıldığı ve bu faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.