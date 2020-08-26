Bursa'da hedef, sağlıklı şehirleşme
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Bursa'da hedef, sağlıklı şehirleşme

Bursa'nın 17 ilçesinde sağlıklı ve modern şehirleşme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de yaklaşık 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bölgede imar yolları açma çalışmalarına hız verdi.

Bursa'da hedef, sağlıklı şehirleşme
26.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:56

Bursa'nın 17 ilçesinde sağlıklı ve modern şehirleşme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de yaklaşık 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bölgede imar yolları açma çalışmalarına hız verdi.

Bursa'nın her noktasında altyapıdan üstyapıya birçok alanda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi, yeni İnegöl olarak adlandırılan bölgede imar yolları açma çalışmalarını başlattı. Bölgede ana aksları açan Büyükşehir Belediyesi, 10.5 kilometrelik imar yolunun kazı ve dolgu çalışmasına start verdi. 474 bin 345 metreküp toprak kazısı ve 237 bin 72 metreküp stabilize malzemesi ile serpme-sıkıştırma çalışması yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim bölgesi için 14.5 milyon TL'lik yatırım planlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte faaliyetleri yerinde inceledi. Alanda durum değerlendirmesi yapan Başkan Aktaş, İnegöl'ün geleceğini ilgilendiren çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

"Yeni İnegöl'ün gelişimini hedefliyoruz"

Bursa'nın 17 ilçesi gibi İnegöl'ün de özellikli bir yerleşim bölgesi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mobilya, kaplıca, köfte, turizm, ticaret gibi alanlarda ilçenin artılarının bulunduğunu ifade etti. İnegöl'de Avrupa Yatırım Bankası fonuyla ciddi altyapı çalışmalarına start verdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ikinci etabın yakın zamanda geleceğini ifade etti. Çalışmalar tamamlandığında 40-50 sene İnegöl'ün bu konuda rahata kavuşacağını anlatan Başkan Aktaş, "Yenilemek, restore etmek, modernize etmek veya azaltmak ana stratejimizdi. Alper Taban da aynı stratejiyi yürütüyor. Yeni İnegöl'de ise gelişimin sağlanmasını arzu ediyoruz. Geçmişte iki etap TOKİ yapıldı ve 3. etap TOKİ yapılacak. Zaten Huzur ve Akhisar mahallelerimiz bu mevkide bulunuyor. Karalar civarına doğru yeni katılan konuklar var. Hal-i hazırda 45-50 binlik nüfus var. Bizler Bursa merkez dahil bütün ilçelerde şehrin sağlıklı gelişimini hayal ediyoruz. Yeni alanlarla Bursa'yı sağlıklı şekilde büyütmek istiyoruz. Kentsel dönüşümler de o zaman daha kolay oluyor. Burada yüksek kotlarda arsaların olması daha yüksek katlara çıkabileceğimizin ve daha modern şehircilik örneklerini gösterebileceğimizin göstergesidir. Mevcut İnegöl'de alt yapıyla alakalı yenileme yaparken, bu alanda da çalışmaları hızlandırıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"Yapılan çalışmaların takipçisiyiz"

Yeni İnegöl'de yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Burada ana aksları açıyoruz. Akhisar Mahallesi'nde 3 bin 347 metre bölünmüş, 3 şerit gidiş ve 3 şerit geliş olan yolun kazı ve dolgusu yapılacak. Aynı mahallede 7 bin 194 metre bölünmüş 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olan imar yolunun kazı ve dolgusu yapılacak. Toplamda da 10 bin 541 metre yani 10,5 kilometrelik imar yolunun kazı ve dolgu çalışmasına başlandı. Yaklaşık 474 bin 345 metreküp toprak kazısı, yaklaşık 237 bin 72 metreküp stabilize malzemesi nakli ve serme sıkıştırması yapılacak. Toplamda 14,5 milyon civarında bir bedel harcanacak. Çalışmaları etap etap devam ettireceğiz. İnegöl her sene biraz daha büyüyen bir ilçe. Daha sağlıklı gelişim böylelikle temin edilmiş olacak. Burada bir şehir kuruluyor. İnşallah evlatlarımıza daha güzel ve yaşanabilir İnegöl bırakmak istiyoruz. Yeni İnegöl bölgesinde yeşil alandan otoparkına, yollarından sağlık alanlarına kadar her konu en ince ayrıntısına kadar planlandı. 706 hektarlık alanda 150-160 bin civarında nüfus düşünülüyor. Elbette 15-20 yılda tamamlanacak bir olay ama altyapı çalışmalarının başlatılmış olması, sürecin hızlanacağını gösteriyor" diye konuştu.

Örnek gösterilecek şehir hayali

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, başlatılan çalışmalarla büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yeni İnegöl'ün tohumlarının geçmişte atıldığını, şimdi bu tohumları yeşertme zamanı olduğunu dile getiren Taban, mevcut İnegöl içerisinde rezerv alanlarının giderek azaldığına dikkat çekti. Öncelikli olarak yeni bölgede 150 kilometrelik yol ağının bulunduğunu anlatan Taban, "Yol ağlarını hızlı bir şekilde açıp, ana arterleri rahatlatıp, buralarda imar hareketlerine zemin oluşturuluyor. Kamu için ayrılan alanlara kamu binalarını taşımış olursak, dönüşüm hızlanacaktır. Bir taraftan mevcut İnegöl'ün diğer taraftan da yeni İnegöl'ün eksikliklerini tamamlayarak, örnek gösterilebilecek şehir hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçenin gelişmesinde ve kalkınmasında hizmetleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, İnegöl belediye Başkanı Alper Taban'a, katkı veren milletvekillerine, kişi ve kurumlara teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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