Bursa'da HDP mitingi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da HDP mitingi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bursa'da HDP mitingi

HDP'nin Bursa Mitingi, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Meydanı'nda gerçekleştirildi.

HDP'nin Bursa Mitingi, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Arabayatağı Meydanı'nda gerçekleştirilen ve bazı müzik gruplarının da sahne aldığı mitingde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partililere seslendi. Sancar, "Meydanlardayız. Bu mücadele, barış mücadelesidir. Bu mücadele, demokrasi mücadelesidir. Bu yol, özgürlüğe giden yoldur." dedi. Barış ve demokrasi olmadan hiçbir insanın yarın başına ne geleceğinin bilinemeyeceğini söyleyen Sancar, "Herkesin anayasal sosyal haklara sahip olmasını istiyoruz. Gerçek adalet istiyoruz. Her alanda adalet istiyoruz. Şeffaf ve liyakata dayalı bir ülke yönetimi istiyoruz. Bu ülkeye barışı, demokrasiyi ancak biz getirebiliriz" ifadelerini kullandı. Müzik gruplarının konserinin ardından vatandaşlar, olaysız bir şekilde dağıldı.


Bursa'da HDP mitingi

Bursa'da HDP mitingi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u 'Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim' cevabı verdi

Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u "Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim" cevabı verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Hande Erçel Muhammed Ali Fatih Erbakan
Spor Burak Yılmaz Domagoj Vida Cristiano Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Vahap Seçer Mustafa Demir Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da HDP mitingi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:47:12. #1.17#