Bursa'da Hazreti Muhammed'i Anma Gecesi Düzenlendi

Bursa'da, Şemsi Mevlana Derneği tarafından, "Hazreti Muhammed'i anma gecesi" düzenlendi. Gecede ilahiler okunup sema gösterisi yapıldı.

Osmangazi ilçesindeki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı programda, Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif sergilendi. İlahi sanatçıları Agah ve Bekir Çiçek'in konser verdiği programda, Hazreti Muhammed'i anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Programda Şemsi Mevlana Derneği'nin semazen topluluğu gösteri yaptı.

Dergahlarındaki sohbetleri, zikirleri, duaları insanlara anlatmak için bu programların önemli olduğunu belirten Şemsi Mevlana Derneği Başkanı Ahmet Arslan, 'Resulullah Efendimiz'in doğduğu gece. Regaip gecesi, Kadir gecesi, Beraat gecesi, Miraç gecesi gibi gecelerde uyanık olun, hazırlığınızı yapın. Gücü yeten oruç tutsun. Hali vakti yerinde olanlar ise fakirlere yardım edip, onları kollayıp gözlesinler. Gün ve geceler çabuk geçiyor. O yüzden de bir Allah dostunun dergahından şuraya geliyoruz. Kardeşlerimiz iki aydan beri hazırlanıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İstedik ki o dergahlarda olan bereket, feyiz, Allah'ın rızası olan şeyler buralara da gelsin. Elbette insanlar haberdar olsun" dedi.

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