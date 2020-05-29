Bursa'da hayvan çiftliğindeki yangın hasara neden oldu
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Bursa'da hayvan çiftliğindeki yangın hasara neden oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da hayvan çiftliğindeki yangın hasara neden oldu
29.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:54

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde 2 bin 400 büyükbaş hayvanın yer aldığı çiftlikte henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgedeki 110 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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