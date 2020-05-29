Bursa'da hayvan çiftliğindeki yangın hasara neden oldu Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü. Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde 2 bin 400 büyükbaş hayvanın yer aldığı çiftlikte henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgedeki 110 büyükbaş hayvan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu. Kaynak: AA