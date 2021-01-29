Bursa'da hayırsever, babasının doğum gününü Ağrı'daki öğrencilere hediye göndererek kutladı
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Bursa'da hayırsever, babasının doğum gününü Ağrı'daki öğrencilere hediye göndererek kutladı

29.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:20
Bursa'da hayırsever, babasının doğum gününü Ağrı'daki öğrencilere hediye göndererek kutladı

Bursa'da bir hayırsever, babasının 52. yaş gününü Ağrı kırsalındaki 18 öğrenciye mont, bot, bere ve atkı desteği sağlayarak kutladı.

Bursa'da bir hayırsever, babasının 52. yaş gününü Ağrı kırsalındaki 18 öğrenciye mont, bot, bere ve atkı desteği sağlayarak kutladı.

Gemlik ilçesinde ismini vermek istemeyen hayırsever, babası Fehmi A'nın doğum günü için Ağrı'da bir ilkokuldaki öğrencilere destek sağlamak istedi.

Yetkililerle iletişime geçen ve babasının da durumdan mutluluk duyacağını düşünen hayırsever, 18 öğrenciye mont, bot, bere ve atkı ulaştırdı.

Hediyelerle mutlu olan öğrenciler, çektikleri videolarla Fehmi A'nın doğum gününü kutladı.

Hayırsever, babasına gönderdiği doğum günü mesajında, "Babacığım, düşündüm ki sana doğum gününde bir pantolon, bir ceket ya da bir saat alsam bu yaptığım şeyden daha çok sevinmezdin, mutlu olmazdın. Ben de bu doğum gününde hediye olarak senin için Ağrı'da bir dağ köyündeki Beklemez Kardeşler İlkokulu'nda 18 bot ve monta ihtiyacı olan çocukların ihtiyaçlarını aldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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