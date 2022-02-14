Bursa'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu

YILDIRIM, BURSA (AA) - Okulların yarıyıl tatilinde yurt genelinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin Bursa'daki ödül töreni gerçekleştirildi.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünden (İRFAN GENÇLİK) yapılan açıklamaya göre, Server Gençlik Kulübü tarafından organize edilen, Bursa ilinde de İRFAN GENÇLİK iş birliğiyle organize edilen yarışmanın ödül töreni Yıldırım Bayezid Külliye Camii'nde yapıldı.

Ödül dağıtım programına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, Yıldırım İlçe Müftüsü Halil Demir Yıldırım, İRFAN GENÇLİK, Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği (BİKAÇED) ile Bursa Rabia Hatun Hanımlar Dostluk ve Çevre Derneği (BURHAD) üyeleri katıldı.

Dereceye giren öğrencilere hediye çekleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Türkiye geneli yaklaşık 170 bin, Bursa geneli 5 bin çocuğun katıldığı projede, Bursa ilinde 202 çocuğa çekilişle hediyeleri verildi.

Ayrıca, programa katılanlara helva ve lokma ikramında bulunuldu.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Sadık Kurşun, "Haydi Çocuklar Camiye" projesini 2018 yılından beri düzenlediklerini, amaçlarının çocukların yarıyıl tatilini faydalı aktiviteler ile değerlendirmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Kurşun, bu proje sayesinde çocukların namaz kılmayı bir yarış halinde, eğlenerek yaptıklarını ve namaz kılmaya erken yaşlarda alıştıklarını belirtti.

Ailelerin de bundan çok memnun olduklarını kaydeden Kurşun, yarışmanın bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

"Ufka Yolculuk-10 'Sağlıklı Düşünme' Bilgi ve Kültür Yarışması" da düzenleyeceklerini aktaran Kurşun, derneğin diğer faaliyetleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.