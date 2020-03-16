Bursa'da hayat durdu...Toplu ulaşım araçları bomboş
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Sabah, Bursa, Güncel

Bursa'da hayat durdu...Toplu ulaşım araçları bomboş

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi, bazı özel sektör firmalarının uzaktan çalışma imkanı sağlaması toplu ulaşım araçlarını ve sokakları sessizliğe bürüdü.

16.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:03
Bursa'da hayat durdu...Toplu ulaşım araçları bomboş

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi, bazı özel sektör firmalarının uzaktan çalışma imkanı sağlaması toplu ulaşım araçlarını ve sokakları sessizliğe bürüdü.


Bursa'da sabah ve akşam saatlerinde adım atacak yer bulunmayan metro istasyonları bomboş durumda. Metroda seferler sınırlı sayıda kişiyle yapılırken, metro istasyonlarındaki kart ofislerinde de sadece birkaç kişiyi görmek mümkün.


Vatandaşların korona virüs tedbirlerini çok önemsediği belirtilirken, uzmanlar da özellikle yaşlıların mümkün olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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