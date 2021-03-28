Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi

Bursa'da hafta sonunun güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, açık alanlar ve parklara akın etti.

Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor

Bursa'da hafta sonunun güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, açık alanlar ve parklara akın etti. Yoğun kalabalığın olduğu Mihraplı Parkında ise vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde güzel havanın tadını çıkardığı görüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Hüdavendigar Kent Parkında havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar akın etti. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde 9 aylık sürecin tadını çıkardığı anlar drone ile havadan görüntülendi. Diğer yanda vatandaşlar mihraplı deresinin kenarına attığı sandalyelere birlikte ailecek güzel vakit geçirdi. Bursa polisinin ise çevrede ve parkta devriyeler atarak ara ara kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Güzel havanın tadını çıkarmak için ailesiyle parka gelen vatandaşlar ise," artık insanlar evde kapalı kalmaktan bunaldı. AVM yerine bir çok kişi açık havayı tercih ediyor. Zaten görüldüğü gibi herkes mesafeye uygun şekilde maskesi takılı şekilde gününü geçiriyor. Bu şekilde giderse zaten bu illeten kısa zamanda kurtuluruz" dedi. - BURSA

Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 18:26:50. #1.14#
title