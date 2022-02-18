Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı asılsız çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar üzerine yapılan araştırmalarda bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Misi mevkisinde bir hava aracının düştüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

İhbarcının gösterdiği bölgede emniyet, itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan araştırma sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, "Yenişehir Havalimanı kule yetkililerinden alınan bilgi dahilinde bölgede herhangi bir hava aracının uçuşu olmadığı tespit edilmiş olup söz konusu olayla ilgili bölgede çalışmalar titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.