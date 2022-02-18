BURSA'DA HAVA ARACI DÜŞTÜ İHBARI (1)

BURSA'da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel