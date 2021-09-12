Son dakika: Bursa'da hastane yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa'da hastane yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı

BURSA - Bursa Gemlik Devlet Hastanesi yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye helikopter sevk edildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesine yakın bir alanda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Hastaneye 100 metre yakınlıkta bulunan ormanlık alanda bir evinde yangınların arasında kaldığı görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan da yangın söndürme helikopterinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.