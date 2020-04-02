Bursa’da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.

Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu. Kaynak: Dunya.com