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Bursa, Ekonomi

Bursa’da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu

Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.

02.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:59
Bursa’da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu

Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.

Kaynak: Dunya.com

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