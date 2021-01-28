Bursa'da hasmını vuran saldırgan manavda alışveriş yapan kadını da yaraladı
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Bursa'da hasmını vuran saldırgan manavda alışveriş yapan kadını da yaraladı

28.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:28
Bursa'da hasmını vuran saldırgan manavda alışveriş yapan kadını da yaraladı

Bursa'da hasmını vuran saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, yakındaki manavda alışveriş yapan kadının da yaralanmasına neden oldu.

Bursa'da hasmını vuran saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, yakındaki manavda alışveriş yapan kadının da yaralanmasına neden oldu.

Kestel ilçesi, Namık Kemal Caddesi'nde, Yakup A, aralarında husumet bulunduğu belirtilen İsmail A'nın dükkanının önüne geldi.

Dükkanın önüne çıkan İsmail A'ya ateş eden Yakup A'nın silahından çıkan kurşunlardan biri, yakındaki manavda alışveriş yapan Meral A'ya isabet etti.

Şüpheli, olay yerinden geçen bir servis minibüsüne binerek kaçarken, yaralanan İsmail A. ile Meral A, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Kestel Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin aradığı saldırganın silahından çıkan kurşunların park halindeki bir otomobile de isabet ettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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