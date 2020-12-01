Bursa'da, Hasırcıoğlu Maksut Efendi'nin kabri bina ve cami arasında kaldı

BURSA'da, Osmanlı döneminde yaşayan ve öldükten sonra kabri Yıldırım ilçesine yapılan Hasırcıoğlu Maksut Efendi ve ailesinin mezarı, cami ile 3 katlı bir apartmanın arasında kaldı.

BURSA'da, Osmanlı döneminde yaşayan ve öldükten sonra kabri Yıldırım ilçesine yapılan Hasırcıoğlu Maksut Efendi ve ailesinin mezarı, cami ile 3 katlı bir apartmanın arasında kaldı. Mezar taşlarının yanından binanın soba borularının çıktığını belirten Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, "Cami ve kabirlerin etrafının genişletilmesi için dilekçe verdik" dedi.

Osmanlı Devleti döneminde yaşayan ve dokuma işleriyle uğraştığı için kendisine Hasırcıoğlu denilen Maksut Efendi, 1500'lü yıllarda günümüzdeki Yıldırım ilçesinde bir cami yaptırdı. Hasırcıoğlu'nun yaptırdığı cami restorasyonlarla tarihi kimliğini kaybetti ancak günümüze kadar ayakta kaldı. 1500'lü yıllarda vefat eden Hasırcıoğlu, caminin yan tarafında defnedildi. Artan nüfus ve bina yapılaşmasıyla Hasırcıoğlu ve ailesinin kabirleri, bina ve cami arasında sıkıştı.

'500 YILLIK MEZARLAR'Konuyla yetkililerin ilgilenmesi gerektiğini belirten Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, "Mahallemiz tahmini 1420-1450 yılları arasında Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş bir mahalle. Mahallemizde önemli değerler var. Bu değerler içerisinde Baba Zakir, Sofu Mehmet Efendi, Maksut Efendi gibi zatlar mahallemizde bulunmaktadır. Bu mahalle, Bursa'nın en eski mahallelerinden biri. Bu mezarların şeceresinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde olduğunu düşünüyoruz. Burada bulunan Makremevi Camii'ni yaptıran kişi burada meftun bulunuyor. Maksut Efendi burada ailesiyle birlikte meftun durumda. Bu sokak Hasırcıoğlu diye geçiyor. Bu cami de 1500'lü yıllara dayanıyor. Mezar taşlarında da 1500'lü rakamlar görünmektedir. Bu da mezarların yaklaşık 500 yıllık olduğunun ifadesidir. Bunlar Osmanlıca olduğu için tarihçilerin araştırma yapması gerekiyor" dedi.'KAMULAŞTIRMA BEKLEMEYE ALINDI'

Camii ve kabirlerin etrafının genişletilmesi için ilgili kurumlara dilekçe verdiklerini belirten Ruhhan Görgün, "Zaman zaman Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temizliği yapılıyor. Fakat bu yeterli olmuyor. Burada bir restorasyon çalışması yapılabilir. Mezarlar cami ve ev arasında sıkışmış durumda. Cami ve kabirlerin etrafının genişletilmesi için dilekçe verdik fakat şu anda kamulaştırmada sıkıntı olduğu için beklemeye alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN