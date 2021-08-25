Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
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Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Polka cinsi ahududunun hasadına başlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Polka cinsi ahududunun hasadına başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilçede bu yıl ilk kez üretilen Polka cinsi, diğer ahududu çeşitlerine göre raf ömrü fazla olduğu için tercih ediliyor.

İlçe kırsalındaki Bahçekaya Mahallesi'nde ürünü hasat eden çiftçileri ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Polka cinsi ahududunun fiyatının beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Bu sene özellikle yaban mersini, aronya, böğürtlen, ahududu gibi üzümsü meyvelerden çiftçilerin iyi para kazandığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Geçen sene 12 lira civarında olan Polka cinsi ahududunun kilogram fiyatı bu yıl 40-45 liraya çıkmış durumda. Artık bazı ürünleri değiştirme zamanının geldiği kanaatindeyiz. Bölgemiz, özellikle Uludağ ve etekleri üzümsü bitkilere çok yatkın. Bu anlamda çiftçilerimize, üzümsü bitkiler diye tabir ettiğimiz ahududu, böğürtlen, yaban mersini, aronya gibi ürünlere geçmesini tavsiye ediyoruz."

Çelik, İnegöl'de yıllık üretimi 600-700 ton olan ahududunun, çilekte olduğu gibi 20-30 bin tonlara çıkmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Üreticilerden Recep Ersoy ise Polka cinsini ilçede ilk üreten çiftçilerden olduğunu anlattı.

Fiyatlardan çok memnun olduklarını dile getiren Ersoy, "Dönüm başına 1,5 ton ürün bekliyorum. Çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Taleplere yetişemiyorum. Bu sene Oylat bölgesinde 50 dönüme yakın alanda Polka cinsi ahududu yetiştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bahçekaya Muhtarı Osman Nuri Baştürk de mahallenin en önemli geçim kaynağının ahududu olduğunu belirtti.

Mahallenin bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Baştürk, "Ahududu, aronya gibi ürünler para ediyor fakat köyde yok bu işi yapacak gençlerimiz yok. Gençlerimizin köye yönlendirilip değerli, güzel çalışmalar yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti
Hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticisini memnun etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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