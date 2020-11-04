Bursa'da hangi koronavirüs önlemleri alındı? Bursa'da koronavirüs önlemleri geri getirildi mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı şartları neler?
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Bursa'da hangi koronavirüs önlemleri alındı? Bursa'da koronavirüs önlemleri geri getirildi mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı şartları neler?

04.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:35
Bursa'da hangi koronavirüs önlemleri alındı? Bursa'da koronavirüs önlemleri geri getirildi mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı şartları neler?

Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması geri getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma şartları nelerdir? Bursa'da sokağa çıkmak yasak mı? Bursa'da hangi koronavirüs önlemleri alınıyor? Bursa'da vaka sayıları kaç? Bursa'da vaka sayıları artıyor mu?

Bursa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma şartları nelerdir? Bursa'da sokağa çıkmak yasak mı? Bursa'da hangi koronavirüs önlemleri alınıyor? Bursa'da vaka sayıları kaç? Bursa'da vaka sayıları artıyor mu?

BURSA'DA ALINAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELERDİR?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.Bursa'da artan koronavirüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşlar sabah saat 10.00'dan önce ve akşam saat 16.00'dan sonra sokağa çıkamayacak. Sokağa çıkanlara idari para cezası verilecek.

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZ ARABA KULLANILABİLECEK Mİ?

Yapılan açıklama da ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ve ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek özel araçlarını araba kullanabilirler. Hastaneye gidiş ve dönüşlerde özel arabalarını kullanmak durumundalardır.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

BURSA'DA VAKA SAYILARI KAÇ?

Vakaların yüksek olduğu illeri de açıklayan Koca, "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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