Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti

Bursa'da hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bebeği sezaryenle alınan kadın, hayatını kaybetti.

Bursa'da hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bebeği sezaryenle alınan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 37 haftalık hamile olan Aysel Ş'ye (34), rahatsızlığı üzerine gittiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastanede tedavi altına alınan kadının durumu ağırlaşınca 5 Eylül'de sezaryenle doğum gerçekleştirildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen anne Aysel Ş, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aysel Ş'nin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı, dünyaya gelen kız bebeğinin ise hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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