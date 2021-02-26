Hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı

26.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:58

Bursa'da, doğum için gittiği hastaneye yetişemeyen hamile kadın, bebeğini, acil servisin önünde araçta dünyaya getirdi.

Bursa'da, doğum için gittiği hastaneye yetişemeyen hamile kadın, bebeğini, acil servisin önünde araçta dünyaya getirdi.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Adile G, doğum sancısının başlaması üzerine, eşiyle İnegöl Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıktı.

Adile G, hastanenin acil servisinin önüne geldiğinde daha fazla dayanamayarak, araç içerisinde doğum yaptı.

Sağlık ekiplerinin seferber olduğu doğumda anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğumun ardından Adile G. ve dünyaya getirdiği kız bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Meltem Miraloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 00:58:45. #1.16#
title