Bursa'da hamamlar tek kullanımlık havlu, peştamal ile hizmete açıldı Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan hamam ve spalar yeni normalleşme sürecinde yeniden açıldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan hamam ve spalar yeni normalleşme sürecinde yeniden açıldı. Bursa'da açılan hamamlar kişiye özel tek kullanımlık havlu, peştamal uygulaması ile hizmet verirken, kullanım alanları sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.

Covid -19 tedbirleri kapsamında Türkiye'de yaklaşık 3 aydır kapalı tutulan birçok yer gibi hamam ve spalar yeni normalleşme sürecinde hizmet vermeye başladı. Bursa'da kişiye özel havlu, peştamal uygulaması ile hizmet veren Gökdere Hamam ve Spa Merkezi de müşterilerin girişte ateşleri ölçülüyor. Elleri dezenfekte edilen ve galoş giyilerek içeriye alınan müşteriler kendi havlu, şort, peştamalları getirmeleri tavsiye ediliyor. Eğer bunlar getirilmemişse kişiye özel özel paketinde hamamdan temin edilebiliyor. Türk hamamı, sauna, havuz gibi yerlerde metrekareye göre kişi içeri alınıyor. Hamam sonrası uzanılan şezlongların ise aralarına mesafe koyularak sosyal mesafe sağlanıyor.

Gökdere Hamam ve Spa Merkezi işletmecisi Uğur Kaya, dünyayı etkisi altına alan virüs sebebiyle iş yerlerinin 2 buçuk aydır kapalı olduğunu ifade ederek, "Bu süre zarfından sonra yeni normalleşme süreci ile birlikte işyerimizi hizmete açtık. Müşterilerin girişte ateşleri ölçülüyor, dezenfekten stantlarımızla ve tek kullanımlık havlu, peştamal ve şortlarla hizmet veriyoruz. Tabii müşterilerimizin bu kullanacakları ürünleri kendilerinin getirmelerini de ayrıca tavsiye ediyoruz" dedi.

Şezlong aralarında sosyal mesafe kuralları uyarınca boşluklar bırakıldığını ifade eden Kaya, "İşletmemizde bazı noktalara 2 metre sosyal mesafe yazıları yerleştirdik. Müşterimizi bizler de sık sık uyarıyoruz. Zaten işletmemizde personellerimiz maske, siperlik ve koruyucu eldivenlerle hizmet vermektedirler. Gerekli temaslardan kaçınıyorlar. Mesela Türk hamamı bölümümüze metrekare usulü kişi alıyoruz. Havuz bölümümüzde ona keza. 2 bin 500 metrekareye yakın bir işletmemiz var. Herkes birbirinden uzak rahatlıkla hizmet alabilir" diye konuştu.

İçinde Türk hamamı, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, buhar ve kuru sauna, kar odası, şok kovaları, macera duşlarını içine alan bir tesisten bahseden işletmeci Uğur Kaya, "İlk giriş ücreti ödeyerek bu hizmetlerin tamamından faydalanmak mümkündür. Ekstra bir ücret ödemelerine de gerek yok. Yukarıda bulunan spor salonumuzla ilgili de gerekli önlemler alındı ve randevu sistemi ile üyelerimiz kabul ediliyor. Müşterilerimizi ve kendimizi de koruyarak bu süreci yürüteceğiz. Son olarak kafe ve vitamin barımız da zengin içecek çeşitleri ile müşterimizin hizmetine girecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA