Bursa'da "Hamak Festivali" Düzenlendi

Bursa'da "Sallanırken esneyen festival" temasıyla Hamak Festivali düzenlendi.

Balat Atatürk Ormanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivale katılan yüzlerce kişi, hamaklarını ağaçlara bağlayarak sallandı.

Festival kapsamında hamak yapma yarışlarının yanı sıra voleybol ve tavla turnuvası, gazoz kapağı oyunlarına yer verildi.

Festival koordinatörü Engin Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Türkiye'nin çeşitli kentlerinde de katılım olduğunu söyledi.

Çakır, hamak kültürünü anlatan çeşitli atölyeler yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Düğüm bağlama ve hamağa giriş dersleri verdik. Tek ayak kuralı, çeşitli esneme hareketleri ve hamağın doğru şekilde bağlanmasına yönelik çeşitli etkinlikler yaptık. Etkinlik iki gün sürdü. Vatandaşlar çok mutlu, onlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Etkinlik önümüzde ki yıllarda da devam edecektir. Bu kadar güzel bir etkinliği sürdürme çalışacağız. Birbirini hiç tanımayan insanlar aynı yarışmaya katılıyorlar ve mutlu oluyorlar."