Bursa'da Haluk Levent coşkusu
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Bursa'da Haluk Levent coşkusu

Bursa'da Haluk Levent coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Anadolu Rock Müziği'nin günümüzdeki en önemli temsilcisi Haluk Levent, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde Bursalıları mest etti.

Anadolu Rock Müziği'nin günümüzdeki en önemli temsilcisi Haluk Levent, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde Bursalıları mest etti.

Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen, paylaşmayı, çoğaltmayı yaşam şekli edinen Haluk Levent, bu kez de 59. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalı ahbaplarıyla buluştu. Dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Levent, bazı şarkılarını ise izleyenlerin arasına girerek söyledi.

Bursa'ya 28 yıldır geldiğini ve konserler verdiğini anlatan Haluk Levent, "Bursa'ya dair güzel anılarım var. Ancak Bursa Festivali'nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AHBAP organizasyonuyla ilgili yaşadığı anılardan da bahseden Levent, bir helikopter kiralama işinde bürokrasiye takıldığını, işi çözmek için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söylediğini anlattı. Anlattığı anılar ve destekleri için seyircilerden büyük alkış alan Haluk Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay'ı da anarak, onun sevdiği bir şarkısını da söyledi.

Konser boyunca eşsiz parçaları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden ünlü sanatçı, zeybek dansı ve davul şovuyla da ayakta alkışlandı. Levent'e, Kerimoğlu şarkısında Gökhan Kılıç, Zeybek kostümüyle sahneye çıkarak danslarıyla eşlik etti. Konseri, Hayat Hastanesi sponsorluğunda koruyucu aile ve yetiştirme yurdunda kalan çocuklar da izledi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sanatçıya gecenin anısına BKSTV logolu Hacivat - Karagöz plaketi vererek teşekkür etti. - BURSA

Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Bursa'da Haluk Levent coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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