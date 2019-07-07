Bursa'da halk dansları yarışması rengarenk kortejle başladı

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 33'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" kortej yürüyüşüyle başladı.

Bursa'da BKSTV tarafından düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması", kortej yürüyüşüyle başladı. Faaliyet, Heykel Anıtı'nın önünde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın dostluğun sembolü güvercin uçurmasıyla start aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada, bu tarz etkinlerin kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. Faaliyetin önemine işaret eden Aktaş, "Biz tüm dünyaya ülkemizin ve şehrimizin barış mesajlarını sunuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından yabancı halk dansları topluluğu üyeleri, nostaljik arabalarla vatandaşların alkışları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yabancı dansçılar arabalardan halka şeker fırlattı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve birçok ülkeden gelen dans toplulukları, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA