Bursa'da halı saha çılgınlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da halı saha çılgınlığı

10.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:54
Bursa'da halı saha çılgınlığı

Bursa'da yeni normalleşme süreci ile birlikte halı sahalar da açıldı.

Bursa'da yeni normalleşme süreci ile birlikte halı sahalar da açıldı. İstanbul'dan gelenler sebebiyle halı sahalarda boş yer bulmak imkansız.

Halı sahaların Bursa'da açılmasıyla birlikte çevre vilayetlerden Bursa'ya büyük talep var. Maç yapmak için yüzlerce kilometre yol kat eden sporseverler, Bursa'da halı saha maçı yapıp İstanbul'a geri dönüyor. Bursa'daki halı saha işletmecileri İstanbul'dan gelen talebe ilk başta şaşırdı, sonra işlerin yoğun olmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Bursa'daki halı sahalarda şehir dışından gelenler sebebiyle gece yarısına kadar boş yer bulunmuyor.

Bursa'da 3 halı sahanın işletmeciliğini yapan Sadık Benzer, "Kasım ayından itibaren halı sahalarımız kapalıydı. Normalleşmeyle birlikte halı sahalarımızı açtık. Büyük talep var, hiç boş saatimiz yok. Kapıları açtığımız saatten kapattığımız saate kadar dolu. İstanbul'dan yoğun talep var. Rezervasyon yapıp kaporayı ödeyerek İstanbul'dan maç yapmaya geliyorlar. Geçtiğimiz gün bir iş adamı 3 saati satın aldı. İstanbul'un yanı sıra Balıkesir'den de talep var. Talepten dolayı işlerimiz açıldı, çok memnunuz" dedi." - BURSA

Bursa'da halı saha çılgınlığı
Bursa'da halı saha çılgınlığı
Bursa'da halı saha çılgınlığı
Bursa'da halı saha çılgınlığı
Bursa'da halı saha çılgınlığı
Bursa'da halı saha çılgınlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ELLİSEKİZ: İSTANBULDAN ARADIM BURSAYI 1 SAAT TOP KOŞTURACAĞIZ YER VARMI DEDİM GEL ABİ DEDİ 3 SAAT GİDİŞ 3 SAAT GELİŞ SÜRÜYOR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rasim Öztekin Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da halı saha çılgınlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:12:07. #1.15#
title