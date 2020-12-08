Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı
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Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı

08.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:47

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin, hırsızlık için girdiği iş yerinde halıyla güvenlik kamerasını kapatmaya çalıştığı anlar, yine güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin, hırsızlık için girdiği iş yerinde halıyla güvenlik kamerasını kapatmaya çalıştığı anlar, yine güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir muhasebe bürosuna giren şüpheli, eline aldığı halı ile güvenlik kamerasını kapatmak istedi. Başarılı olamayan hırsız, tekrar halı ile içeri girerek güvenlik kamerasını kapattı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis, büroda bulunan bilgisayar ve hayır kumbaralarını çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı
Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı
Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı
Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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