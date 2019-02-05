Bursa'da Hal Esnafına İndirim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hal giriş ücretlerinin 31 Mayıs'a kadar yüzde 75-80 indirildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin eğitim toplantısında bulunan Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hal giriş fiyatlarında yüzde 75-80 indirime gidildiğini belirtti.

Aktaş mesajında, "Vatandaşlarımızın refahı için ulaşımda ve suda yaptığımız indirimlerin ardından esnafımıza da destek olmak için bu gece 00.00'dan 31 Mayıs tarihine kadar hal giriş ücretlerinde de yüzde 75-80 oranlarında indirim yapıyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Bursa Kent Hali'nde 130'a yakın esnaf bulunuyor. Geçen yıl toplam 549 bin 848 aracın giriş çıkış yaptığı kent halinde indirimli fiyatların uygulamasına da başlandı. Buna göre daha önce 5 lira olan otomobil ve küçük araç fiyatı 1 liraya, 2-4 tonluk büyük araç fiyatı 7 liradan 2 liraya, 4-6 tonluk kamyon ücreti 10 liradan 3 liraya, 6 ton üzeri kamyon ücreti 15 liradan 4 liraya, tır ücreti de 20 liradan 5 liraya indirildi.

İndirimli fiyat tarifesini büyük memnuniyetle karşılayan hal esnafı Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA