Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı bulunan kişi paket servisçilik yaparken yakalandı
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Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı bulunan kişi paket servisçilik yaparken yakalandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu bulundurma iddiası ile hakkında arama kararı olan şüpheli, paket servisçilik yaparken yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu bulundurma iddiası ile hakkında arama kararı olan şüpheli, paket servisçilik yaparken yakalandı.

Ahmet Akyollu Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletli kurye sürücüsünü durdurarak izin belgelerini sordu.

İzin belgesi olmadığı tespit edilen kişinin durumundan şüphelenen polis, Oğuzhan K'nin (26) uyuşturucu madde bulundurma suçundan araması olduğunu belirledi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı bulunan kişi paket servisçilik yaparken yakalandı
Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı bulunan kişi paket servisçilik yaparken yakalandı
Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı bulunan kişi paket servisçilik yaparken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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