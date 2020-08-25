Bursa'da hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 17 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldüren ve bu nedenle hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 17 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldüren ve bu nedenle hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2013 yılında Meydancık Mahallesi'nde lise öğrencisi B.D'yi bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve bu nedenle hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün saklandığı adresi tespit etti.

Meydancık Mahallesi'nde yakalanan A.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA