Bursa'da hafta sonuna kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor Bursa'da 21 Haziran Pazar gününe kadar öğleden sonraları havaların yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa'da 21 Haziran Pazar gününe kadar öğleden sonraları havaların yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normallerine göre haziran ayının yağışlı geçtiği hatırlatıldı. Vatandaşların güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmelerinin öneminin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bursa'da genellikle öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla zaman zaman yerel dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklenildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, önem arz etmektedir." Açıklamada, söz konusu tahminlerin 21 Haziran Pazar günü saat 18.00'e kadar geçerli olduğu duyuruldu. Kaynak: AA