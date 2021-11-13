Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü - Haberler
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Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü Bursa'da park halindeki hafriyat kamyonu alev topuna döndü.

BURSA (İHA) - Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da park halindeki hafriyat kamyonu alev topuna döndü. Polis ekipleri kundaklama şüphesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde duran hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler hafriyat kamyonunun her tarafını sardı. Alevler elektrik direğine sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede oluşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sebebiyle hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri kundaklama şüphesi ile ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü

Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü

Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü

Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü

Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

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