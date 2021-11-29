Bursa'da hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bursa'da hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa- Yalova kara yolunda seyreden Mehmet Ali Z. idaresindeki 16 MAC 27 plakalı hafif ticari araç, Ovaakça mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışarak yaralanan Mehmet Ali Z, Şehnaz Z. ve Birsen Erdoğan'ı kurtardı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolunun Yalova istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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